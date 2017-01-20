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Hüsnü Mahalli için karar verildi

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 15:24
Hüsnü Mahalli için karar verildi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hüsnü Mahalli için kararını verdi.

Mahkeme, sağlık sorunları bulunan Hüsnü Mahalli'yi tahliye etti.

Can Tuncay tarafından, hazırlanan iddianamede, Hüsnü Mahalli hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek.

Hüsnü Mahalli


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