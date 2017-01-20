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Gözaltına alınan HDP'li Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 13:05
Gözaltına alınan HDP'li Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başaran'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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