Erdoğan cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz için geldiği Marmara İlahiyat Camii'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.



Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti.



Yaklaşık yarım saat süren ziyaretinin ardından Erdoğan fakülteden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fakülte çıkışında kendisini görmek için bekleyen vatandaşları selamladı.





Kaynak : İHA