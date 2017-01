En zengin başkan oluyor

Forbes’ın net servetini 3.7 milyar dolar olarak hesapladığı Trump geçen yıla göre servetinden 800 milyon dolar kaybetmesine rağmen hâlâ listenin üst sıralarında. Forbes dergisinin hazırladığı ve Trump’ın servetini oluşturan 27 varlığı değerlerine göre sıraladık:



1- Trump Tower (New York): 371 milyon dolar



2- 1290 Avenue of the Americas (New York): 409 milyon dolar



3- Niketown (New York): 309 milyon dolar



5- Trump Park Avenue (New York): 177 milyon dolar



6- Trump Parc/Trump Parc East (New York): 88 milyon dolar



7- Trump International Hotel ve Towers, Central Park West (New York): 38 milyon dolar



8- Trump World Tower, 845 United Nations Plaza: 27 milyon dolar



9- Spring Creek Towers (New York): 25 milyon dolar



10- Trump Plaza (New York): 13 milyon dolar



11- Trump Towers Penthouse (New York): 90 milyon dolar



12- 555 California Street (San Francisco): 317 milyon dolar



13- Trump National Doral Miami: 169 milyon dolar



14- 14. Mar-a-lago (Palm Beach, Florida): 150 milyon dolar





15- ABD’de golf sahaları: 206 milyon dolar



16- İskoçya ve İrlanda’da golf sahaları: 85 milyon dolar



17- Trump Chicago: 119 milyon dolar



18- Trump International Hotel (Washington): 104 milyon dolar



19- Trump International Hotel (Las Vegas): 69 milyon dolar



20- Nakit/likit varlıklar: 230 milyon dolar



21- Trump Winery: 30 milyon dolar



23- Otel yönetimi ve lisanslama işi: 123 milyon dolar



24- Ürün lisanslama: 14 milyon dolar



25- Uçak: 35 milyon dolar



26- Rezidans (Florida): 14.5 milyon dolar



27- 809 N. Canon Drive (Beverly Hills): 9 milyon dolar



28- Stark Industrial Park (Güney Carolina): 3.5 milyon dolar