En zengin başkan oluyor

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump bugün başkanlığı devralıyor. Servetiyle göz dolduran Trump, ABD’nin de en zengin başkanı olacak.
Forbes’ın net servetini 3.7 milyar dolar olarak hesapladığı Trump geçen yıla göre servetinden 800 milyon dolar kaybetmesine rağmen hâlâ listenin üst sıralarında. Forbes dergisinin hazırladığı ve Trump’ın servetini oluşturan 27 varlığı değerlerine göre sıraladık:
1- Trump Tower (New York): 371 milyon dolar
2- 1290 Avenue of the Americas (New York): 409 milyon dolar
3- Niketown (New York): 309 milyon dolar
5- Trump Park Avenue (New York): 177 milyon dolar
6- Trump Parc/Trump Parc East (New York): 88 milyon dolar
7- Trump International Hotel ve Towers, Central Park West (New York): 38 milyon dolar
8- Trump World Tower, 845 United Nations Plaza: 27 milyon dolar
9- Spring Creek Towers (New York): 25 milyon dolar
10- Trump Plaza (New York): 13 milyon dolar
11- Trump Towers Penthouse (New York): 90 milyon dolar
12- 555 California Street (San Francisco): 317 milyon dolar
13- Trump National Doral Miami: 169 milyon dolar
14- 14. Mar-a-lago (Palm Beach, Florida): 150 milyon dolar
15- ABD’de golf sahaları: 206 milyon dolar
16- İskoçya ve İrlanda’da golf sahaları: 85 milyon dolar
17- Trump Chicago: 119 milyon dolar
18- Trump International Hotel (Washington): 104 milyon dolar
19- Trump International Hotel (Las Vegas): 69 milyon dolar
20- Nakit/likit varlıklar: 230 milyon dolar
21- Trump Winery: 30 milyon dolar
23- Otel yönetimi ve lisanslama işi: 123 milyon dolar
24- Ürün lisanslama: 14 milyon dolar
25- Uçak: 35 milyon dolar
26- Rezidans (Florida): 14.5 milyon dolar
27- 809 N. Canon Drive (Beverly Hills): 9 milyon dolar
28- Stark Industrial Park (Güney Carolina): 3.5 milyon dolar