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En zengin başkan oluyor

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump bugün başkanlığı devralıyor. Servetiyle göz dolduran Trump, ABD’nin de en zengin başkanı olacak.

Dünya / 20 Ocak 2017 Cuma 04:44
En zengin başkan oluyor

Forbes’ın net servetini 3.7 milyar dolar olarak hesapladığı Trump geçen yıla göre servetinden 800 milyon dolar kaybetmesine rağmen hâlâ listenin üst sıralarında. Forbes dergisinin hazırladığı ve Trump’ın servetini oluşturan 27 varlığı değerlerine göre sıraladık:

1- Trump Tower (New York): 371 milyon dolar

2- 1290 Avenue of the Americas (New York): 409 milyon dolar

3- Niketown (New York): 309 milyon dolar

5- Trump Park Avenue (New York): 177 milyon dolar

6- Trump Parc/Trump Parc East (New York): 88 milyon dolar

7- Trump International Hotel ve Towers, Central Park West (New York): 38 milyon dolar

8- Trump World Tower, 845 United Nations Plaza: 27 milyon dolar

9- Spring Creek Towers (New York): 25 milyon dolar

10- Trump Plaza (New York): 13 milyon dolar

11- Trump Towers Penthouse (New York): 90 milyon dolar

12- 555 California Street (San Francisco): 317 milyon dolar

13- Trump National Doral Miami: 169 milyon dolar

14- 14. Mar-a-lago (Palm Beach, Florida): 150 milyon dolar


15- ABD’de golf sahaları: 206 milyon dolar

16- İskoçya ve İrlanda’da golf sahaları: 85 milyon dolar

17- Trump Chicago: 119 milyon dolar

18- Trump International Hotel (Washington): 104 milyon dolar

19- Trump International Hotel (Las Vegas): 69 milyon dolar

20- Nakit/likit varlıklar: 230 milyon dolar

21- Trump Winery: 30 milyon dolar

23- Otel yönetimi ve lisanslama işi: 123 milyon dolar

24- Ürün lisanslama: 14 milyon dolar

25- Uçak: 35 milyon dolar

26- Rezidans (Florida): 14.5 milyon dolar

27- 809 N. Canon Drive (Beverly Hills): 9 milyon dolar

28- Stark Industrial Park (Güney Carolina): 3.5 milyon dolar

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