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Elim kazayı unutmadılar

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi, Samsunspor’un yaşadığı elim kazayı unutmadı.

Yaşam / 20 Ocak 2017 Cuma 08:50
Elim kazayı unutmadılar

Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Çinkaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Haldun Karamallaoğlu ve 12.sınıf öğrencisi Eren Can Pak öncülüğünde, 20 Ocak 1989 yılında yaşanan elim trafik kazası ve bu kazada vefat edenlerle ilgili bilgi ve dokümanlarla oluşturulan okul panosundaki Anı Köşesi ziyarete açıldı. Etkinlikle ilgili olarak 12.sınıf öğrencisi Eren Can Pak, "Samsunspor’umuzun başına gelen trajik olay, hafızalarımızdaki dramatik canlılığını sürdürmektedir. Bu acı olayı unutmadığımızın ve Samsunspor’a her şartta sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak bu çalışmayı hazırladık" dedi.

Eren Can Pak’ın Anı Köşesi’ni tanıtması ve konuşmasından sonra Okul Müdürü Hüseyin Çinkaya, yapılan çalışmanın çok duygusal ve vefalı bir davranış olduğunu belirterek, örnek çalışmalarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni Haldun Karamallaoğlu’na ve öğrencilerine teşekkür etti. Kaynak : İHA

Okul MüdürüBeden Eğitimi ÖğretmeniKayalıoğluTrafik Kazası


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