El Bab'ta yaralanan askerler, Gaziantep'e getiriliyor

Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'nin El Bab kentinde operasyon yürüten Türk askerlerine yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker şehit olurken, 9 asker de yaralanmıştı.



Saldırıda yaralanan askerlerden durumu ağır olanlar, askeri helikopterle Gaziantep'e getiriliyor.



Çocuk Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine iniş yapan helikopterlerdeki yaralı askerler, burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere götürülerek, tedavi altına alınıyor. Kaynak : İHA