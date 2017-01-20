Kula Devlet Hastanesi Diş Hekimi Enver Kuray Erten, diş, diş eti ve ağız kokusu sorunlarına karşı açıklamalarda bulundu. Diş temizliğine dikkat edilmediği takdirde ağızda bakteri üremesi, plak oluşumu ve iltihaplanın olabileceğini ifade eden Erten, diş hassasiyetinde sıcak, soğuk, şeker veya ekşi yiyecek-içecekler ağza alındığı zaman dişlerde ani bir tepki ve sızlamaların oluşacağını söyledi.



Diş hassasiyetine karşı özel diş macunu ve yumuşak kıllı fırçaların kullanılabileceğini belirten Erten, fazla asit içeren yiyeceklerin sık tüketilmesi sonucu mine tabakasının da çözünebileceğini hatırlattı.



Diş çürüğünün Türkiye'nin en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi olduğu kaydeden Erten, Avrupa ülkelerinde birey başına düşen çürük sayısı birken, Türkiye'de birey başına düşen çürük sayısının 6 olduğunu söyledi.



Erten, 'Bu da büyük bir problemdir. Bunun çaresi düzenli diş hekimi kontrolü yanında iyi ağız bakımı ve iyi beslenmeden geçmektedir. 6 ayda bir diş hekimi kontrolü, sabah ve gece üçer dakikamızı ayırarak dişlerimizin her yüzeyini fırçalamamız ve öğünlerimizi yoğurt, peynir gibi yiyeceklerle bitirmemiz bize çürük oluşumunu sıfıra kadar indirerek sağlıklı bir ağız sunacaktır' dedi.



'Dişeti çekilmeleri düzeltilebilir'



Dişeti çekilmelerinin çözümünün olduğunu ifade eden Erten, 'Dişeti çekilmeleri belirli bir boyutu aşmadıysa bazı özel dişeti operasyonları ile dişeti çekilmeleri düzeltilebilir. Dişeti operasyonu ile düzeltilemeyecek kadar çok çekilmiş olan dişeti çekilmelerini de pembe renkte dolgu materyalleri ile düzeltmemiz mümkün olabilir' ifadelerini kaydetti.



Diş beyazlatmanın çok basit bir yöntemle diş hekimleri tarafından kısa sürede dişe zarar vermeden gerçekleştirilebildiğini aktaran Erten, şunları söyledi:



'Diş hekimi korkusu olanlar için dahi garanti edebiliriz ki canları acımadan dişleri daha beyaz bir tona kavuşacak. Bunun yanı sıra halk arasında yaygın olarak bilinen bir diş temizleyicisi karbonat. Uzun vadede ideal diş beyazlatıcısı olmasa da kısa vadeli olarak tercih edilebilecek bir beyazlatıcı. Diş taşları, tükürüğünüzdeki minerallerin dişlerde oluşan bakteri plaklarının üstüne çökmesiyle meydana gelir. Düzenli olarak temizlenmeyen diş taşları görsel olarak kötü bir görünümün yanı sıra diş eti iltihabı ve diş eti hastalıklarına da neden olur, ağız kokusuna yol açar. Diş hekiminizden alacağınız yarım saatlik bir randevu ile diş taşlarınızı temizlettirip hem sağlıklı hem de daha temiz görünen dişlere kavuşabilirsiniz.'



Ağız kokusu hakkında da bilgi veren Erten, 'Bilindiği üzere soğan, sarımsak, alkol bir numaralı ağız kokusu nedenidir. Bunları tüketmek mutlaka ağız kokusu sebebi olacaktır. Baharatlı yiyecekler de ağız kokusu sebebidir. Yaz aylarında bu ve benzeri besinlerden uzak durmak hem hafif beslenmenizi hem de ağız kokunuzu kontrol etmemizi sağlayacaktır. Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrolü bizi sıkıntısız bir yaza girmemize sağlayacaktır. Hafif besinler ve düzenli ağız bakımı bizi temiz bir ağza ulaştıracak, koku gibi tatsız durumlardan uzak tutacaktır' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA