Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü tarafından Sarı yılan (Elaphesauromates) diye bilinen türün, Manisa İli Biyolojik Envanter ve İzleme Çalışmalarında araştırılacağı açıklandı.



Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir su birikintisi içinde boyu 2,5-3 metre arasında olan bir yılan Saruhanlı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fotoğraflanmıştı. Manisa’da ilk kez bu kadar uzunlukta bir yılanın görülmesi şaşkınlığa neden olmuştu.



Basın çıkan haberler üzerine bir araştırma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü yılanın, sarı yılan diye bilinen Elaphesauromates cinsi olduğunu açıkladı.



Sarı yılanın, Türkiye’de uygun habitatın bulunduğu, az bitkili çalılık ve taşlık olan her yerde yayılabildikleri belirtilen açıklamada, küçük kemirici bir hayvan olan sarı yılanın, kuş ve kuş yavruları ile beslendiği gibi kemiricileri de avladığından tarıma yararlı sayılabilen zehirsiz bir yılan türü olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, dişi bir sarı yılanın yılda 6-16 yumurta bırakabildiği ve yılanın vücut uzunluğunun 2 metre 30 santimetreye kadar görülebildiği ifade edildi.



Kaynak : İHA