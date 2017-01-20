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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 20 Ocak 2017 Cuma 16:05
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.Ö. (33) jandarma ekiplerince Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru olarak görülen laptop, harddisk ve cep telefona el konulurken şahıs bugün öğlen saatlerinde Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık tarafından alınan ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıTerör ÖrgütüRecep Tayyip ErdoğanKızılpınar


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