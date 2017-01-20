Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.Ö. (33) jandarma ekiplerince Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru olarak görülen laptop, harddisk ve cep telefona el konulurken şahıs bugün öğlen saatlerinde Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.



Savcılık tarafından alınan ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA