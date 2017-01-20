Çavuşoğlu: ABD'nin El-Bab'a desteği sembolik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde El-Bab operasyonuna ABD'nin desteğinin son derece sembolik olduğunu söyledi.

Sembolik operasyonlar yapıldı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ABD'ye baskı yaptı. ABD sembolik bir hava operasyonu yaptı. Rusya'nın bazı destekleri oldu. Bizim hava kuvvetlerimizin El Bab'da DEAŞ hedeflerini vurduğunu biliyorsunuz. Biz daha iyi bir işbirliği bekliyoruz. Bundan da şüphemiz yok. DEAŞ'a karşı çok daha etkili mücadele yapacağımızı muhataplarımız söyledi" ifadelerini kullandı.



Ortak stratejiyle hareket edilmesi gerekiyor

"DEAŞ'ı hem Rakka'dan hem El Bab'dan hem de Musul'dan birlikte hareket edersek temizleyebiliriz. DEAŞ'ı yok edebilmek için bu üç şehirde başarılı olmamız gerekiyor ve doğru strateji ile hareket etmemiz gerekiyor."



Trump'ın kabine adayları ile görüşmeler olumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kabine adayları ile görüşmesine ilişkin, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irada gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar." dedi.



Yeni yönetimde görev alacak başka Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı ve Bayındırlık Bakanı gibi bir çok yeni bakanla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, çeşitili eyaletlerden valiler, senatörler ve kongre üyeleri ile görüştüklerini belirtti.



PKK ile PYD arasında fark yok

Mevlüt Çavuşoğlu, Senatör Lindsey Graham ile telefon görüşmesinde ise kendisine özellikle PKK ve PYD arasında bir farkın olmadığını her platformda net bir şekilde dile getirdiği için teşekkür ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar. Esasen ABD'den de beklentilerimiz, hassas konularımız var. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı, güven sorunu ortaya çıktı. Özellikle FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili, YPG'ye verilen destekten ve Münbiç'teki YPG unsurlarından dolayı sorunlar olmuştu. Biz bunları yeni yönetimle aşacağımıza inanıyoruz."