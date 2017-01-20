Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının web sitesi yenilendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, web sitesi ana sayfasının tasarımı için ziyaretçilere ilişkin istatistikler incelendi ve sitenin genellikle genç nüfus tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Bu sebeple web sayfası gençlere hitap eden, mobil cihazlarla uyumlu, etkili görsellerle yeniden tasarlandı.



Bakanlık ana sayfasına ait içerikler haber, alt bilgi, öne çıkarılanlar, duyurular ve bülten olarak sınıflandırıldı. Web sitesi, farklı çözünürlüklere sahip ekranlara ve mobil cihazlara uyumlu hale getirildi. İnternet sitesinde her tarayıcıyla erişebilecek, tüm cihaz ve programlara uyum sağlayan, güncel teknoloji yapıları kullanıldı.



Web sayfasının performansını artıracak güncel teknolojiler kullanılırken, internet sitesinin olası problemler karşısında cevap verememe durumunu en aza indirmek amacıyla, birden çok sunucu üzerinde hizmet vermesi sağlandı.



Kaynak : AA