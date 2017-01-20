USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının web sitesi yenilendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.

Teknoloji / 20 Ocak 2017 Cuma 11:49
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının web sitesi yenilendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, web sitesi ana sayfasının tasarımı için ziyaretçilere ilişkin istatistikler incelendi ve sitenin genellikle genç nüfus tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Bu sebeple web sayfası gençlere hitap eden, mobil cihazlarla uyumlu, etkili görsellerle yeniden tasarlandı.

Bakanlık ana sayfasına ait içerikler haber, alt bilgi, öne çıkarılanlar, duyurular ve bülten olarak sınıflandırıldı. Web sitesi, farklı çözünürlüklere sahip ekranlara ve mobil cihazlara uyumlu hale getirildi. İnternet sitesinde her tarayıcıyla erişebilecek, tüm cihaz ve programlara uyum sağlayan, güncel teknoloji yapıları kullanıldı.

Web sayfasının performansını artıracak güncel teknolojiler kullanılırken, internet sitesinin olası problemler karşısında cevap verememe durumunu en aza indirmek amacıyla, birden çok sunucu üzerinde hizmet vermesi sağlandı.

Kaynak : AA

İnternet SitesiBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı