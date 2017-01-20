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Anayasa değişikliği teklifinde 12. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, anayasa değişikliği teklifinin 12 maddesi kabul edildi.

Siyaset / 20 Ocak 2017 Cuma 19:48
Anayasa değişikliği teklifinde 12. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, anayasa değişikliği teklifinin 'Olağanüstü hal (OHAL) yönetimini' düzenleyen 12. maddesi kabul edildi

OHAL SÜRESİ
Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak. TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.

SINIRLAMAYA TABİ OLMAYACAK
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile anayasanın 'Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması' maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek.

Anayasa DeğişikliğiResmi Gazete


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