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Amerika'da ortalık karıştı!

ABD Başkanlığı devir teslim töreni sırasında bir anda ortaya çıkan protestocular ortalığı karıştırdı. Polis gruba müdahale ediyor...

Dünya / 20 Ocak 2017 Cuma 18:46
Amerika'da ortalık karıştı!

ABD Başkanlığı devir teslim töreni sırasında bir anda ortaya çıkan protestocular ortalığı karıştırdı. Polis gruba müdahale ediyor...

Obama'nın görevini yeni başkan Trump'a devredeceği tören sırasında ortaya çıkan bir grup Washington'ı birbirine kattı.

Siyah kostümlü göstericilere polis gazla müdahale etmeye başladı.

Polisin müdahalesi üzerine göstericilerin, Beyaz Saray'ın bulunduğu bölgede arka sokaklara dağıldığı belirtiliyor.


Trump resmen ABD Başkanı Trump resmen ABD Başkanı Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Amerika'da ortalık karıştı! Amerika'da ortalık karıştı!

PolisWashingtonTrump


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