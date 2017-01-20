AK Parti İstanbul İl Binasına Lav Silahıyla Saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı. Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.



Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



'DHKP-C GERÇEKLEŞTİRDİ'



Öte yandan AK Parti milletvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada saldırıyı terör örgütü DHKP-C'nin gerçekleştirdiğini söyledi.















Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.



Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA