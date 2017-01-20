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Adıyaman'da silahlı saldırı!

Adıyaman’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bir fırına ateş açıldı.

3. Sayfa / 20 Ocak 2017 Cuma 13:57
Adıyaman'da silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içerisinde çalışanların olduğu sırada bir fırına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı.

İş yerinde bulunan işçiler ne yapacaklarını şaşırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren ve kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri yakınlarında 6 boş kartuş bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA

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