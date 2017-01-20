USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Adıyaman’da F-16 destekli terör operasyonu

Adıyaman’da merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında jandarma ekipleri F-16 savaş uçağı ve askeri helikopterler ile operasyon düzenledi.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 11:57
Adıyaman’da F-16 destekli terör operasyonu
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Adıyaman Valiliği tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanların içerisinde olan Akçalı Köyü kırsalında sabaha karşı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Akçalı kırsalında 5-6 kişilik terörist grubun görüntüsü alındı.

İHA tarafından yerleri tespit edilen terörist gruba yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 jet tarafından belirlenen bölgeye atış yapıldı. Bölgeye savaş uçağı tarafından bırakılan bomba sonrasında skorsky ve kobra tipi helikopterler havalandı. Helikopterler bölgeye jandarma özel harekat timlerini indirdi. Operasyona polis özel harekat polisleri de destek verdi.

Adana Bölge Komutanı operasyonu yönetiyor

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından yönetilen operasyonda çok sayıda asker ve polis görev alıyor. Bombalanan bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, çemberi daraltarak ilerliyor. Arazi taramasını başlatan güvenlik güçleri olası tuzaklamalara karşı temkinli ilerliyor.

Operasyon bölgesine giden tüm yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Bölgede operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi bırakmıyor.

Adıyaman ValiliğiTerörle MücadeleTerör OperasyonuPkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı