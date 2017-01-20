USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

2 bin 700 jandarma astsubay adayı yemin etti

Jandarmada sözleşmeli olarak astsubay görevi yapacak olan 2 bin 700 astsubay adayının yemin töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

Yaşam / 20 Ocak 2017 Cuma 15:13
2 bin 700 jandarma astsubay adayı yemin etti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleştirilen “Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni”ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, askeri yetkililer, jandarma astsubay adayları ve aileleri katıldı.

Törene katılan aileler cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekerek bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdi. Jandarmanın astsubay ihtiyacını karşılamak üzere 150'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 700 öğrenci alımı yapıldı. Astsubay adayları hep bir ağızdan yeminini etti. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ağustos ayında görev yerlerine gönderilecek.

Törenin ardından astsubay adayları ailelerine koşarak mutluluklarını paylaştı. Aileler, çocuklarının vatana, millete hizmet ettikleri için çok gururlu ve mutlu olduklarını belirtirken, astsubay adayları ise vatana hizmet için gerekirse canlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler.


Kaynak : İHA

Selami Altınokİçişleri BakanıJandarma AstsubaySahil GüvenlikÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı