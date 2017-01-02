Yunan Büyükelçi'nin katili konuştu: O uyurken, biz yan odada seks yapıyorduk

Eşinin polis sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi Kiryakos Amiridis'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.



SUÇLAMALARI ÜSTLENDİ



Habertürk'ün haberine göre büyükelçinin 29 yaşındaki katili Brezilyalı polis Sergio Gomes Morreira Filho'nun ifadesinde cinayetle ilgili bütün suçları üstlendi.



'BÜYÜKELÇİ UYURKEN BİR YAN ODADA SEKS YAPIYORDUK'



Morreira Filho, ifadesinde cinayet ve yasak ilişkiyle ilgili çarpıcı detaylar anlattı. Büyükelçi'nin çoğunlukla başkent Brasilia'da olduğu ancak eşinin Rio'da kaldığını belirten Filho, büyükelçi Rio'da olsa bile eşi Francoise ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Filho, 'Büyükelçi uyurken, biz yan odada seks yapıyorduk.' ifadelerini kullandı.







BÜYÜKELÇİ EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU



Büyükelçinin eşine şiddet uyguladığını ve alkol aldığını söyleyen Filho, 'Hiçbir şey önceden planlanmamıştı. Eşine şiddet uygulamaması konusunu görüşmek için yanına gittim. Kendimi savunurken onu öldürdüm. Kuzenimi ise olaya tanık olması için götürmüştüm.' dedi.



KUZENİNE PARA TEKLİF ETMİŞ



Ancak Filho'yu olay yerine götürdüğü tespit edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Filho'nun kuzeni verdiği ifadede, cinayetten bir gün önce bir araya geldiklerini ve Francoise'in kendisine cinayete yardımcı olması için 23 bin euro teklif ettiğini belirtti.







OLAYIN GEÇMİŞİ



59 yaşındaki büyükelçi Kiriakos Amiridis'den Brezilya'nın geleneksel yeni yıl kutlamalarına katılmak için yola çıktığı günden beri haber alınamıyordu. En son Rio de Jenairo'nun eteklerindeki Nova Iguacu şehrinde görülen büyükelçinin cesedi kiraladığı araç içinde şehre yakın bir üst geçitte yanmış vaziyette bulundu.

