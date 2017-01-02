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Yalova ve Bursa'da Reina saldırganı alarmı

Teröriste benzetilen bir kişinin deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 17:51
Yalova ve Bursa'da Reina saldırganı alarmı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesini kana bulayan teröriste benzeyen bir kişinin Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi. Anonsla tüm ekiplere bildirilen araç aranıyor.

Reina'da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren teröristin yakalanması için Yalova ve Bursa'da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Yalova'da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı. Kaynak : DHA

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