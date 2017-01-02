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Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin arasında Lübnanlı ünlü iş adamının kızının da olduğu açıklandı.

Dünya / 2 Ocak 2017 Pazartesi 10:03
Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, 'Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını' söylediği belirtildi.

Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile İstanbul'a gideceği ifade edildi.



Lübnan heyeti İstanbul'a geldi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'deki saldırıda ölen ve yaralanan vatandaşların durumunu öğrenmek üzere Türkiye'ye geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan saat.23.30 sıralarında özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 19 kişilik heyet VİP salonun önünde açıklama yaptı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Mira Dagher, '3 ölü var. Durumunu görmek için geldik. Bizler bakanlık temsilcileriyiz ve ailelerle birlikte geldik.' dedi. Bir yaralı hasta yakını ise hastaneleri kontrol edeceklerini belirtti.

Heyet daha sonra araçlara binerek yaralıların bulunduğu hastanelere gitti.


Ailesi.



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