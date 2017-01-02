Taşınabilir şarj cihazlarında yüksek amperlere karşı dikkat

Akıllı telefonların günlük hayatın büyük bir bölümünü kapladığı son dönemlerde insanlar, internet gezintilerinden bankacılık işlemlerine, sosyal medya hesaplarını takipten oyun oynama gibi birçok işlemlerini bu cihazlarla hallediyor. Bu tür işlemlerin sürekli tekrarlanması sonucu yetersiz kalan cep telefonu bataryaları için akılı telefon kullanıcıları, sosyal hayatında veya kafe türü işletmelerde şarj cihazı ve prizlerin bulunduğu yerleri tercih ediyor. Cep telefonlarında yaşanan şarj sorunu sonucu bazı firmaların piyasaya sürdüğü taşınabilir harici bataryalar gittikçe daha çok ilgi görmeye başladı.



Ancak insanların yoğun ilgi gösterdiği ve sürekli el altında tutulan taşınabilir şarj cihazlarını cep telefonu teknik servis çalışanları tavsiye etmiyor. Teknik servis çalışanları, kısa süreli kullanımda fayda sağlayacağını, ancak uzun süreli kullanımda bu cihazların arıza verme ihtimali durumunda yaşanacak patlamaların insanlarda kalıcı hasarlar bırakacak, hatta ölüme kadar varabilecek sonuçlar ortaya çıkarabileceğini söylüyor.



“Bu ürünlerin piyasada orijinal ve yan sanayileri çok fazla bulunuyor”



Konuyla ilgili konuşan cep telefonu teknik servis çalışanı Ersin Dindaş, insanların yoğun cep telefonu kullanırken şarjlarını çabuk bitirdiklerini söyledi.



Dindaş, “Bunun sebebi devamlı oyun oynanıyor, sürekli internet ortamında gezinildiği için bataryalarının güçleri yetmiyor, amperleri düşük geliyor. Batarya bittiği için de insanlar her yerde piriz veya şarj aleti bulamıyor. Bu sıkıntıların önüne geçmek adına belirli firmalar, powerbank ürettiler. Bu ürünlerin orijinalleri, yan sanayileri piyasada çok fazla bulunuyor. Bunu vatandaşlar kendilerine bir nebze de olsa alternatif olarak buldular. Biz telefoncu veya teknik servisçiler olarak bunları kesinlikle önermiyoruz. Alternatif olarak bu ürünlerin kısa bir süre kullanılmasına olabilir diyoruz, ama bazı vatandaşlar piriz yerine veya şarj aleti aramak yerine direk powerbank kullanıyor. Bununla beraber insanlar, powerbank alırken bile yüksek amperli olsun istiyorlar ‘10 bin, 20 bin amper olsun, yüksek amperli olsun daha çok kullanayım' diye talep var” şeklinde konuştu.



“10 amper insanı yaralayacak veya öldürecek kadar zarar verebilir”



Teknik servis Dindaş, taşınabilir bataryaları tercih etmediklerini belirterek, “Biz powerbank kullanımında acil durumlarda kısa bir süre olabilir, ama devamlı kullanılmasını hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Sebebini de şuna bağlıyoruz, şimdi 10 bin miliamperin elektronik olarak hesabını yaptığımız zaman 10 ampere denk geliyor. 10 amper de insanı yaralayacak veya öldürecek kadar zarar verebilir. Vatandaşlar, 1 amperin dahi insan vücuduna ne denli zarar verdiğini internetten araştırabilir. 10 amper gibi bir güçten bahsediyoruz, telefonda en ufak bir arızada o powerbank direk insana zarar verebilir” ifadelerini kullandı.



“Biz telefonun bin 800 miliamperlik bataryasından korkuyoruz”



Ayrıca Dindaş, cep telefonu bataryalarının düşük amperli olmasına rağmen çekindiklerini söyleyerek, “Bu ürünlerin şarj esnasında cepte, çantada taşındığını düşündüğümüzü varsayarsak, orijinal bir powerbank kullanımında insanlara zarar vermesin diye üreticiler uğraşıyor, içini demirle kaplıyor mesela, ısıya ya da patlamaya karşı bir zararı olmasın diye her türlü tedbiri almaya çalışıyor. Ancak ne kadar tedbir alınsa da amper yüksek olduğu için ben zarar vermeyeceğini düşünmüyorum, Bunların yan sanayilerinin içini açtığımız zaman hiçbir koruma önlemi yok, sadece içinde bataryası var. Biz telefonun küçük bataryasından, bin 800 miliamperlik bataryasından korkuyoruz. Düne kadar insanların şarj esnasında patladığı, ellerini parçaladığını haberlerden okuyoruz. Bin 800 miliamperde neler yaptığını görüyoruz. Biz 10 bin ya da 20 bin miliamper olduğunu düşünelim, ne kadar büyük zarar vereceğini şöyle bir aklımızda tasarladığımız zaman vücudumuza dahi büyük zararlar verebilir” dedi.



Kaynak : İHA