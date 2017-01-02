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'Sosyal medya dingonun ahırı değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Sosyal medya nimettir ama milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz için kullanabileceğimiz alan olarak görmemeliyiz. Burası dingonun ahırı değildir" dedi.

Siyaset / 2 Ocak 2017 Pazartesi 19:45
'Sosyal medya dingonun ahırı değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan terör saldırısı soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.

'DİNGONUN AHIRI DEĞİL'

Sosyal medya uyarısında bulunan Kurtulmuş, 'Sosyal medya nimettir ama milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz için kullanabileceğimiz alan olarak görmemeliyiz. Yaşam tarzı eleştirileri teröre hizmet eder. Öteki hayat tarzı üzerinden biri bir şey diyor, diğeri aynısını yapıyor. DEAŞ da bunu istiyor zaten. Burası dingonun ahırı değildir. Beşiktaş saldırısı, Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın ilgili 347 sosyal medya hesabı milletin arasında düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında işlem yapıldı' dedi.

Numan Kurtulmuş Ortaköy saldırısıyla verilen mesajı açıkladı Kaynak : İHA

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