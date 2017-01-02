USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Seyyar satıcı ile zabıtanın kavgası kamerada

Adana’da kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcının tezgahını toplayan zabıta ve esnaf arasında arbede çıktı.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 09:23
Seyyar satıcı ile zabıtanın kavgası kamerada
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcılara yönelik olarak Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki Melek Girmez ve Pazarlar Caddesi'nde uygulama başlattı. Zabıta ekipleri Melek Girmez Caddesi'nin sonuna gelip Pazarlar Caddesi'ne çıkarken, bazı seyyar esnaf tezgahlarının alınmasına tepki gösterdi. Bu sırada bir seyyar esnaf, tezgahının altına girerek vermemek için direndi. Bu durum esnaf ile zabıta arasındaki gerginliği artırdı.

Uzun süre seyyar esnafı, tezgahının altından kimse çıkaramadı. Zabıta zorla olsa da esnafı altından çıkarıp tezgahı da hazır bekletilen kamyonete yükledi. Zabıta cadde üzerindeki seyyar tezgahlarını toplayarak giderken tartışma alevlendi. Bir zabıta ile seyyar esnaf arasında yumruklu kavga çıktı. Bu kavgayı araya giren vatandaşlar önledi. Daha sonra ise yolu açmak için bir zabıta aracı siren çalarak gelince seyyar esnaf tepki gösterdi. Aracı sallayıp kapısını açmaya çalışan esnaf ile zabıta arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle önlendi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Zabıta ve seyyar esnaf birbirinden darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.


Kaynak : İHA

ZabıtaSeyyar Satıcılar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı