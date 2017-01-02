Sakarya'da ilk FETÖ iddianamaesi kabul edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma' suçlamaları yer alıyor.



İddianamede, meslekten ihraç edilen eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay, eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça, komiser Zakir Tütüncü ile polis memurları Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Abdülhamit Ata, Mehmet Dikbaş, Gökhan Ağpınar ve Mustafa Işık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede ayrıca şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski AK Parti MKYK Üyesi ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ile aralarında emniyet mensuplarının da yer aldığı 109 müştekiyi, 2009-2013 yılları arasında 'Ergenekon terör örgütü' ve 'organize suç örgütü' faaliyetleri iddiasıyla dinlediği belirtiliyor.



- İddianameden



Şüphelilerin FETÖ/PDY bünyesinde yasa dışı olarak terör örgütünün amaç ve çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilen iddianamede, 'Müşteki konumundaki Çiğdem Erdoğan Atabek'in AK Parti MKYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ulusal güvenliğe ilişkin konularda telefon görüşmesi yaptığını ifade etmiş olduğu hususu da dikkate alındığında, şüphelilerin devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla müteselsilen temin etmeye çalıştıkları saptanmıştır.' ifadesi kullanıldı.



İddianamede, yasa dışı elde edilen bilgileri de FETÖ/PDY bünyesindeki terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarının tespit edildiği aktarılarak, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde 'baskı, korkutma, yıldırma, sindirme yöntemleriyle devletin otoritesini zaafa uğratmak' şeklinde yöntem kullanmış olmaları dolayısıyla örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.



Örgütün kuruluşunda 10 maddelik yemin metninin olduğu anlatılan iddianamede, ayrıca 18 maddelik prensip kurallarının da yer aldığı aktarıldı.



Kaynak : AA