Sağ ayağına dikkat! İşte Reina teröristinin analizi

Polis
saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti. İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis
her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.
TERÖRİSTİN ANALİZİ
Hürriyet'in haberine göre; saldırıya ait güvenlik kamerası
görüntülerini sozcu.com.tr için analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Ağar saldırgan için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke
oluşması için binlerce mermi
atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma
ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Çatışma alanlarının dandın adamlarından kesinlikle değil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi
yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.
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Katliamın yeni görüntüleri! Sağ ayağına dikkat “KARARLI,İNANÇLI,PRATİK”
Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan' olduğuna dikak çeken Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş'te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, inançlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı ve uzman” diye konuştu.
YARALILARI DA ÖLDÜRDÜ!
Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada “Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu” dedi.
45 SANİYE SİLAH SESLERİ HİÇ KESİLMEMİŞ!
Saldırıyla ilgili ilk görüntü kaydı, teröristin güvenlik kamerasına takıldığı saat 01.20.50'de. Teröristle ilgili ikinci güvenlik kamerası
kaydı ise 01.23.00'de çekilmiş. Bu görüntülerde Reina'nın içinde hayat belirtisi yok. Ayakta kimse görünmüyor. Masalar dağınık. O görüntüde terörist, sakin bir şekilde üzerindeki montu çıkarıyor. Reina'da saldırı
anına ilişkin bir başka görüntü de Boğaz'ın karşı kıyısından Beylerbeyi'nden çekilmış. Kayıtta 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor. Kamera
görüntüleri, saldırının birkaç dakikayla ifade edilecek şekilde, çok kısa süre içinde başlayıp bittiğini gösteriyor.