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Reina saldırısında görgü tanığı yaşadıklarını anlattı

Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı: Teröristle göz göze geldik. Tuvaletlere 50’şer kişi girip saklandık. Bir saat orada bekledik. Her yer cesetlerle ve yaralılarla doluydu.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 11:05
Reina saldırısında görgü tanığı yaşadıklarını anlattı

Reina'daki saldırının tanıklarından Metin G., dehşet dolu anları şöyle anlattı:

'3 arkadaş rezervasyonumuz vardı. Önce güvenlikleri geçtik, sonra ikinci kapıda x-ray'de bekleyen arkadaşa ücret ödeyecekken bir anda silah sesleri duyduk. Tuvalete yakın olan kapıya doğru koştuk. Saldırgan birinci kapıyı geçip merdivenlerden inip ikinci kapıya geldi.

'İKİ SİLAH TAŞIYORDU'
İlk olarak sağ taraftaki cam kapıya ateş etti. Kapıdaki güvenlikler dahil herkes mekan içine kaçmaya başladı. Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık. Terörist ana kapıdan girerken elinde iki uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Barda düşen insanları gördüm. Barı tarayan saldırganı görünce bir daha geri dönerek tuvalete girdik. Bay ve bayan tuvaletine yaklaşık 50'şer kişi girdik. Tuvalet ağzına kadar dolunca hemen kapıyı kilitledim. Yaklaşık bir saat orada kaldım. Silah sesleri duymaya devam ettik. Ağlamaları, bağırışmaları tahmin bile edemezsiniz. Daha sonra ışıklar kapandı. 'Teslim ol' çağrılarını bir kaç el daha silah sesi izledi. Sonra da Çevik Kuvvet bizi tuvaletten aldı. Yerde bir sürü gencecik ceset gördüm. Yaralılar ise şok geçirmiş, konuşamıyordu. Terörist genç biriydi, yüzünün yarısı atkıyla kapalıydı. 1.75 boylarında lacivert parke, jean pantolon, siyah bot giymişti. Bere, sırt çantası, iki de uzun namlulu silah taşıyordu. Biri pompalıydı galiba. Uzun süre bu şoku atlatamayacağım.'

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