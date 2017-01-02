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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan konuştu

Ortaköy’de silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Güvenlik Amiri Fatih Çakmak’ın cenaze törenine katılan saldırının düzenlendiği Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, saldırıdan önce istihbarat aldığına dair haberlerle ilgili, “İstihbarat değil, açık istihbarat” dedi.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan konuştu
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Ortaköy'de bulunan Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Güvenlik Amiri Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan da katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koçarslan, geçtiğimiz gün basında çıkan saldırı öncesinde istihbarat aldığına dair haberlerle ilgili, “İstihbarat değil, açık istihbarat. 20- 25 gün önce medyada önüme çıkan şeyleri ifade ettim. Benim medya takipten okuduğum şeylerdi. Emniyetten bir bilgi yok. Emniyetin almış olduğu 17 Aralık'tan beri, o bölgede Bebek-Ortaköy arası almış olduğu bugüne kadar hayatımda görmüş olmadığım olağanüstü tedbirler vardı” şeklinde konuştu.

“Kapıda görevlilerde silah yoktu ama olması gerekir”

Güvenlik görevlilerinin silahsız olmasıyla ilgili soruya ise Koçarslan, “Güvenlik görevlilerinde içeride doğrudur silah bulunmaması ama dışarıda mutlaka düzenleme yapılması lazım. Kapıda görevlilerde silah yoktu ama olması gerekir. Bütün açık istihbarata rağmen bu kadar olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen buraya bu yaratık nasıl ulaştı bilemiyorum” cevabını verdi.

Koçarslan, daha önce keşif yapıldığına dair çıkan haberlerle ilgili olarak ise, “Muhtemeldir bilmiyorum, keşif yapılmış olabilir” dedi.

Kaynak : İHA

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