Ortaköy saldırısıyla ilgili 8 gözaltı

Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı.



Yılbaşı gecesi bir gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristin aranmasına devam ediyor.



Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, saldırının failine dair ihtimallerin şekillenmeye başladığını kaydetmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da örgütün henüz belli olmadığını belirtmişti.



Öte yandan, Reuters saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini öne sürdü.