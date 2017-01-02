Ortaköy saldırısını o örgüt üstlendi

Reuters ajansı haberi ‘flaş’ olarak duyurdu; Reina saldırısını DEAŞ üstlendi.



Açıklama, örgütün ajansı Amaq üzerinden yapıldı.



Alçak saldırıyı üstlenen teröristler “DEAŞ’ın Hristiyanlık koruyucusu Türkiye’ye karşı yürüttüğü mübarek operasyonların devamı niteliğinde, halifeliğin kahraman bir askeri, Hristiyanların dinden çıkmış bayramlarını kutladığı en meşhur gece kulüplerinden birini vurdu” ifadesini kullandı.



Bu, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıdan sonra DEAŞ'ın Türkiye'de üstlendiği ikinci katliam.