USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntüde, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yüzü net bir şekilde belli oluyor.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 15:21
Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları

İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaştı. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır.

Eğlence mekanına tek kişi gelen teröriste ait yeni görüntülere de ulaşıldı.

İlk ateş kapıda
Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne de ulaşıldı. Görüntüde, teröristin yüzü net bir şekilde belli oluyor.

İşte o terörist

Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti Sağ ayağına dikkat! İşte Reina teröristinin analizi Sağ ayağına dikkat! İşte Reina teröristinin analizi Başbakan Yıldırım açık açık uyardı Başbakan Yıldırım açık açık uyardı Ortaköy saldırganının fotoğrafı ortaya çıktı Ortaköy saldırganının fotoğrafı ortaya çıktı Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz Ölenlerin isim listesi belli oldu! Ölenlerin isim listesi belli oldu! Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı

Gece KulübüReinaYılbaşıMermiSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı