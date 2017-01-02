Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları

İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaştı. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır.



Eğlence mekanına tek kişi gelen teröriste ait yeni görüntülere de ulaşıldı.



İlk ateş kapıda

Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne de ulaşıldı. Görüntüde, teröristin yüzü net bir şekilde belli oluyor.



İşte o terörist









