USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Kocasını, başka erkekle yatakta yakaladı

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde iddiaya göre bir kadın, kocasını başka bir erkekle eşcinsel ilişki sırasında yakaladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kadının kocasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği belirtilen kişinin de kamu kurumundaki işine son verildi.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 15:36
Kocasını, başka erkekle yatakta yakaladı

Nazilli'de 2 hafta önce meydana geldiği belirtilen olay iddiaya göre, şöyle gelişti; Kocasından şüphelenen N.G. adlı kadın, saat 11.00'de çalıştığı işyerinden izin aldı. Evine gittiğinde, kocası H.G.'yi yatakta S.C. ile eşcinsel ilişki sırasında yakaladı. S.C. hızla evden kaçarken, kadın da cep telefonunu aldığı kocasını evden kovdu.

MESAJLARI BULDU
Cep telefonundaki mesajları okuduğu belirtilen N.G., kocası H.G. ile S.C.'nin birbirleriyle bir gün önce yaptığı görüşme ve yazışmaların kayıtlarıyla boşanma davası açtı. N.G. bu kayıtları, S.C.'nin çalıştığı kamu kurumunun merkezine de gönderdi. Eşcinsel ilişki skandalına adı karışan S.C.'nin Nazilli'de yurttaki işine de son verildi.

Boşanma davası açan kadının, kocasının cep telefonundaki yazışmalardan, yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin de eşcinsel ilişki için önerildiğini fark ettiği ve bu konuda da kurumu bilgilendirdiği kaydedildi. Bununda ilgili de araştırma yapılırken, bu ilişkilere aracılık ettiği öne sürülen yurttaki güvenlik görevlisi Z.Y. de açığa alındı. Z.Y. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

S.C.'nin işine son verildiğini belirten kurum yetkilileri, 'Kurum dışında yaşanan, onaylamadığımız bir durum söz konusu' dedi.

Boşanma DavasıGüvenlik GörevlisiEşcinsel


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı