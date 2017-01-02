USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

İstanbul'da korkutan yangın

Sancaktepe’de bir boya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 20:16
İstanbul'da korkutan yangın
Video için tıklayın

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde akşam saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 500 metrekarelik alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.


Kaynak : İHA

YenidoğanYangın YeriYunus Emre


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı