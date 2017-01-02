İngiliz gazeteciden destek mesajı

İngiltere'de yayınlanan 'i' gazetesinde Simon Calder imzalı yazıda, Batı'nın 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Reina saldırısının ardından Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterebileceği ifade ediliyor.



'Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz' başlıklı yazıda, 'Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir' deniyor:



'TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

'Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir.'