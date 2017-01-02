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Fransa'da yılbaşı gecesi 301 kişi gözaltına alındı

Fransa’da polis, yılbaşı gecesi 301 kişiyi gözaltına aldı. Ülkede 650 araç kundaklama vakasının yaşandığı duyuruldu.

Dünya / 2 Ocak 2017 Pazartesi 12:13
Fransa'da yılbaşı gecesi 301 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla, yılbaşı gecesi 450'den fazla kişiyi yakalandığını 301 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Cumartesi gecesinden Pazar gününe kadar 100 bin emniyet görevlisinin ülke çapında güvenliği sağladığını bildirdi. “Gece boyunca polisin jandarma ile 454 kişiyi yakalarken, 301'i gözaltına alındı” denilen açıklamada, aynı saatlerde 650 araç kundaklama vakasının kaydedildiği bildirildi.

2015 yılında ise 602 benzer vaka yaşandığı ifade edildi.

Kaynak : İHA

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