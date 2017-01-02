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Fabrikada kazan patladı: 1’i ağır 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada, iddialara göre işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 12:40
Fabrikada kazan patladı: 1’i ağır 4 yaralı
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada, işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana gelirken, can pazarının yaşandığı olayda 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, feci olay Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada adeta can pazarı yaşanırken, ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplamda 4 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale hemen olay yerinde yapıldı.

İşçiler patlamada ölümden döndü

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulansla ve sağlık ekibi hastanelere sevk edildi. İşçiler, Selim Altıcı, Cemal Alakuş, Cihan Karanlıkdere Musa Altay hemen hastanede tedavi altına alındı. Aliağa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selim Altıcı, vücudundaki ağır yanıklardan dolayı ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

Demir Çelik


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