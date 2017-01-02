Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 18 yıl belediye başkanlığı yapan ve önceki gün hayatını kaybeden Ruhi Cöbekoğlu için belediye binası önünde tören düzenlendi. Tören sırasında belediye başkanlarının ardından konuşmak isteyen CHP’li yöneticiler tartışmaya neden oldu.
Kdz. Ereğli ilçesinde 1973 ve 1994 yılları arasında 18 yıl belediye başkanlığı görevi yapan 2 çocuk babası Ruhi Cöbekoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Cöbekoğlu için bugün Kdz. Ereğli Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.
Törende önce eski belediye başkanlarından Halil Posbıyık, ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal konuştu.
Uysal'ın konuşmasının ardından duaya geçileceği sırada CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı itiraz ederek, törende kendisinin ve milletvekillerinin de konuşma yapması gerektiğini söyledi.