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Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

KKTC İçişleri Bakanlığı modacı Barbaros Şansal’ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 16:43
Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.


Kaynak : İHA

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