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Barbaros Şansal hakaretler yağdırdı

Bir süredir KKTC'de yaşayan Barbaros Şansal sosyal medyadan yayınladığı yeni yıl mesajında Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.

Güncel / 2 Ocak 2017 Pazartesi 01:41
Barbaros Şansal hakaretler yağdırdı
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Barbaros Şansal'ın sosyal medya paylaşımına tepkiler sürüyor. Her fırsatta Türkiye'ye hakaretler yağdıran Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından yine Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.



SINIRLARI ZORLADI

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği Kıbrıs'tan, anavatana, 'B*kunda boğul Türkiye' diyerek seslenen ve rezilliğin sınırlarını zorlayan Şansal şu ifadeleri kullandı;

'Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize girdi, mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın'

Sosyal MedyaKıbrısBarbaros Şansal


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