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AK Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinin belediye başkanı Rıfat Altuntop, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyaset / 2 Ocak 2017 Pazartesi 10:39
AK Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

2014 Mahalli İdareler seçiminde AK Parti’den Atkaracalar Belediye Başkanı seçilen Altuntop, partisinden istifa ettiğini belirterek istifa mektubunu cuma günü il başkanlığına gönderdiğini duyurdu.

Belediye Başkan Altuntop, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki siyasi yetkililerle çalışmayacağım için partime istifa dilekçemi cuma günü itibariyle gönderdim ve partimden istifa ettim. Umarım hayırlara vesile olur. Hepiniz Allah’a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Altuntop, daha önceki dönemlerde MHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmişti. Kaynak : İHA

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