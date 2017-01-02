ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye ilk adım olan YGS için adaylar hazırlık içinde. Peki 2017 YGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adayları için gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için geri sayım başladı.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) için başvurular 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek. Adayların YGS'ye başvuru yapabilmeleri için ÖSYM şiflerinin olması gerekmektedir.
Sınav 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 28 Mart 2017 tarihinde açıklanacak.