2017-YGS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adayları için gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için geri sayım başladı.



Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) için başvurular 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek. Adayların YGS'ye başvuru yapabilmeleri için ÖSYM şiflerinin olması gerekmektedir.



Sınav 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 28 Mart 2017 tarihinde açıklanacak.

