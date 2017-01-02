2016 'projeler yılı' oldu

2016 yılı, başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de tamamlanan, yapımı devam eden veya başlamaya hazırlanılan birçok büyük proje ile tamamlandı. Projeler şöyle sıralandı:



AVRASYA TÜNELİ



Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen ve Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) Aralık ayında yılında hizmete açıldı.



YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ



2016 yılının en önemli projelerinden birisi de İstanbul Boğazını 3'üncü kez bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü oldu. İstanbul'un trafik yoğunluğuna çözüm olması beklenen köprü, Ağustos ayında açıldı.



İSTANBUL'A 3'ÜNCÜ HAVALİMANI



Yapımına devam edilen İstanbul'a 3'üncü havalimanı projesinde 2016 yılında ciddi mesafe katedildi. Başbakan Binali Yıldırım, havalimanının 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye alınacağını söyledi.



ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ



Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yolculuklar/taşımalar için, İstanbul Boğaz Geçişi'ne yeni bir alternatif oluşturacak köprüde, hazırlıklar tamamlandı. 18 Mart 2017'de temelinin atılacağını açıklanan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi 26 Ocak 2017'de yapılacak.



BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ



İstanbul Boğazı'nın altından geçerek İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları arasında kara ve demir yolu ulaşımı sağlayacak olan, üç katlı, karma tünel projesi 27 Şubat 2015'te duyuruldu. Boğazın 110 metre altında inşa edilecek tünel üç katlı olacak. Beş yıl içinde tamamlanması planlanan tünelin maliyeti 3,5 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 2017 yılı içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ



Yapımına 2013 yılında başlanan Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi'nin Dilovası Dil Burnu ile Altınova'nın Hersek Burnu'nu bağlıyor. Haziran'da törenle açılan köprü, körfez trafiğini ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek projede önemli bir konumda bulunuyor.



Kaynak : İHA