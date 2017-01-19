USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda yedinci madde 340 oyla kabul edildi.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 04:13
Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur beşinci madde oylamasına 484 milletvekili katıldı.

Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 340 kabul, 136 ret, bir çekimser, 4 boş, 3 geçersiz

Sonuçları duyan AK partililer sonucu alkışladılar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ‘ya dilekçe vermek istedi. Bahçekapılı dilekçeyi kabul etmedi. Ayrıca, oylama sonucuna CHP Tekirdağ milletvekili Emre köprülü oylama sonuç tutanağına imza atmadı. Kaynak : İHA

Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor 3. madde de kabul edildi 3. madde de kabul edildi 18. madde kabul edildi 18. madde kabul edildi CHP'den 'anayasalı' protesto CHP'den 'anayasalı' protesto Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi 14 madde de kabul edildi 14 madde de kabul edildi 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret'

Beşinci MaddeMilletvekiliAyşenur BahçekapılıKöprülüGrup Başkanvekili


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı