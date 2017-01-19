Vatandaşlara kredi müjdesi

Konut kredisi faiz oranlarının son 1 yılda yüzde 1,07'lerden yüzde 0,88'lere gerilemesi, ev almak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 9 düşürdü. Faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, 1 yıl önceye kıyasla 15 bin lira daha az ödüyor.



Geçen yıla yüzde 1,07'den başlayan konut kredisi faiz oranları, yılın belli dönemlerinde daha yukarıları görürken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası bankaların harekete geçmesiyle gerilemeye başladı.



Ziraat Bankasının değişik vadelerdeki konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi sonrası diğer kamu bankaları, sonrasında ise özel bankalar konut kredisi faiz oranlarında ciddi indirim yaptı. İlerleyen günlerde çeşitli bankaların ikinci indirimi yapmasıyla sektörde 10 yıllık kredi diye bilinen 61-120 ay vadelerde de oranlar yüzde 0,88'e kadar geriledi.



Faiz oranları bir yılda 190 baz puan geriledi



Hesapkurdu.com'un verilerine göre konut kredisi faiz oranları bir sene öncesine göre 190 baz puan aşağı indi. Halihazırda yüzde 0,88 oranla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanmak mümkün.



Yeni oranlarla 120 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi kullanacak tüketicinin toplam geri ödemesi 15 bin 717 lira, yani yüzde 9 düştü.



Ortalama konut kredisi tutarı yüzde 10 arttı



Geçen yılın ocak ayında ortalama kredi kullanım tutarı 113 bin lira iken, 2017 Ocak'ta bu tutar 124 bin lira seviyesine çıktı. Kullandırılan kredi tutarı artmış olmasına rağmen faiz oranlarındaki düşüş sebebiyle aylık taksite etkisi sadece 32 lira, toplam geri ödemeye ise 4 bin lira artış olarak yansıdı.



Ortalama kredi tutarının artmasında faiz oranları yanında, konut kredisi peşinat tutarının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülmesinin de etkisi oldu. Tüketici çok yakın bir tutar ödemeye devam ederek daha yüksek miktarda kredi kullanabilir hale geldi.

Konut kredisinde kısa vade tavsiye ediliyor



En çok tercih edilen 120 ay vadede 20 bankanın tüketicilere sunduğu oranlar değerlendirildiğinde en iyi fiyatlama yüzde 0,88 iken, 36 aya kadar olan kısa vadelerde yüzde 0,80 ile konut kredisi kullanmak mümkün.



Bu ay 100 bin lira konut kredisini 36 ay yerine 120 ay vade ile kullanmak isteyen tüketici vade ve faiz oranlarındaki fark sebebiyle 46 bin lira daha fazla faiz ödemek zorunda. Bu ciddi ödeme farkından dolayı taksit tutarlarında zorlanmayacak tüketicilerin olabildiğince kısa vadeleri tercih etmeleri öneriliyor.



Öte yandan, piyasada en iyi fiyatlamayı yapan bankaların sunmuş oldukları teklifler baz alındığında, konut kredisini yapılandırmak veya transfer etmek isteyen tüketiciye sunulan en iyi faiz oranı aylık yüzde 0,94. Buna göre 110 ay vadeli 100 bin TL tutarında konut kredisini eski faiz oranı olan yüzde 1,10 seviyesinden ödemeye devam eden tüketici kredisini bugün yapılandırarak 12 bin lira kar elde edebiliyor. Ancak bankalar en iyi oranlarını yapılandırmada kullandırmıyor.



