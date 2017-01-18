Uyuşturucu tacirlerine '7 Milyon TL'lik darbe

Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan gelen araçları takibe aldı. Ekipler Ankara yolu güzergahında 35 AK 7602 plakalı tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalar sırasında dedektör köpek ‘Alfa'nın tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan aramalar sonucu tırın gizli bölmelerinde saklı 320 adet paket içerisinde yaklaşık 162 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Toplamda 320 paket eroin ele geçirildi. Bu yaklaşık 162 kilo civarında. Bu eroin, Hakkari, Van üzerinden batı illerimize, orandan da başka Avrupa ülkelerine gidereceğini değerlendiriyoruz. Diğer illerimizle koordine kurarak TIR’ın gizli bölümünde 320 paket uyuşturucu ele geçirildi. Mücadelemiz devam edecek. Geleceğimizi zehirleyen tacirlere asla müsaade etmeyeceğiz. Sürekli mücadele olacak” dedi.



"Bu durum memnuniyet verici” diyen Yıldız, “İnşallah hiçbir şekilde sokaklarımızda gençlerimiz bunlarla buluşmasın. Bu mücadelemiz kararlığımızın göstergesi. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Olayla ilgili 2 kişi gözaltında. Gözaltıların artacağını düşünüyorum” diye konuştu.







Kaynak : İHA