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TSK'ya yönelik FETÖ operasyonunda 95 gözaltı

İstanbul merkezli 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdiği ve ’Bylock’ kullandığı tespit edilen 243 TSK personelinden 95’i gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 11:34
TSK'ya yönelik FETÖ operasyonunda 95 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 askeri personelden 95'i gözaltına alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ile ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

RÜTBELERİ
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 personelin rütbeleri ise şöyle: 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay ve 81 mühendis, şoför ve teknisyen.
Kaynak : İHA

TskFetö Terör Örgütüİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


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