Teröristte gönderilen video ortaya çıktı

Reina saldırganının Emniyet'teki sorgusunda Rakka'dan kendisine Reina görüntülerinin geldiğini söylemesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.



TANITIM VİDEOLARINDAN BİRİ



İddiaya göre, gönderilen görüntü Reina'nın içini tam anlamıyla gösteren tanıtım videolarından birisi. Görüntüler, teröristin gece kulübündeki katliam rotasını da gözler önüne seriyor. Terörist ifadesinde, 'Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka'dan bağlantı kurduğum emir, Reina'nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu'na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım' demişti.