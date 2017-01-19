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Tecavüz mağduru kadının feryadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kamu kurumunda çalışan şehit kızı A.İ. (45), ev sahibinin tecavüzüne uğradığını belirterek, “Adalet arıyorum. Tecavüzcüm her gün karşıma çıkıyor” dedi.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 16:02
Tecavüz mağduru kadının feryadı

Babasının Kıbrıs harekatında şehit düştüğünü söyleyen A.İ., “2008 yılında eşimden boşandıktan sonra başka bir eve taşındım. Fakat ev sahibi bana tecavüz etti. Benim bağırmalarım sonucunda komşular beni kurtardı. Mahkemelik olduk, davamı geri çekmem için beni tehdit ettiler. Psikolojim bozuldu. Ünye ve Samsun’da tedaviler gördüm. Sonuçta mahkeme beni rahatsız eden, benim hayatımı mahveden kişiye ceza vermeden salıverdi ve bana davayı kaybettiğim için mahkeme parası çıkarttı.

Benim üç çocuğum var. Onlara zor bakarken ve ben mağdur iken bu adam dışarıda geziyor. Beni takip ediyor ve yine tehdit ve küfürlerle beni taciz etmeye devam ediyor. Şikayet etmeme rağmen kimse bir şey yapmıyor. Ben adalet istiyorum. Öldükten sonra gelen bir adalet istemiyorum” açıklamasını yaptı. Kaynak : İHA


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