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Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Akçakale ilçesinde bir araçta Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 13:01
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki yol kontrolünde Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında sınıra sıfır noktadaki Kepez Mahallesi kırsalında Abdullah U. yönetimindeki 63 VB 658 plakalı otomobilde arama yaptı.

Araçta 10 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve 607 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Abdullah U, kardeşi İsa U. ile kuzenleri A.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen malzemelerin Suriye'den yurda sokulduğu öğrenildi. Kaynak : AA

ŞanlıurfaJandarma KomutanlığıSuriyeMermi


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