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Sosyal medyaya dikkat

AK Parti’de MYK ve milletvekili toplantılarında, Anayasa sürecinde dikkat edilecek iki başlık öne çıktı.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:25
Sosyal medyaya dikkat

Yıldırım, “Sosyal medyada fitne çıkarmak isteyen var. Maskeli hesapların ardında ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket eden, camiamız içinde tefrika ve fitne yaymak isteyen hesaplara dikkat edin, bunlara prim vermeyin. Geçmişte 367 oy garabetinde olduğu gibi, yeni bir hukuk garabeti yaratmak isteyen, provokif amacı olanlar var” dedi.

Toplantılarda, Anayasanın ikinci tur oylamasında tek bir oyun bile önemine vurgu yapılarak, dikkat edilmesi gereken konular sıralandı. Toplantılarda, vekillere, “Oy kullanırken zarflara dikkat edin. Zarfı aldığınızda içinde pul olup olmadığına bakın. Eğer içinde pul varsa, oyunuzun geçersiz olmasına neden olabilir. Oyunuzu kullandıktan sonra zarfı mutlaka kapatın” denildi. Başbakan da, “Hukuki bir tartışmaya neden olacak davranışlardan kaçının” dedi.

UYARILAR: GÖSTERE GÖSTERE KULLANMAYIN

ANAYASA görüşmelerinin birinci turunda AK Parti milletvekillerinin açıktan oy kullanmalarını, muhalefet milletvekillerinin videoya çekmesiyle yaşanan gerginliklere önlem getiriliyor. AK Parti yönetimi milletvekillerini uyararak, “Göstere göstere oy kullanmayın. Oylamanın provoke edilmesine izin vermeyin. Kabinde ya da dışarıda oyunuzu istediğiniz gibi kullanın ama şova dönüşmesin” uyarısı yapıldı.

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