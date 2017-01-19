USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Sıcak Haber : Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı!..

Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada!

Bir otomobil çevresinde 3 kişinin yakın mesafeden birbirlerine ateş ettiği kavgada yaralanan olmadı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 11:43
Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada!
Video için tıklayın

Bursa'da 3 kişi arasındaki silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İki araçtan inen 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cadde üzerindeki silahlı kavga bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

-VİDEO-
Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada!
Görüntülere göre, hareket halindeyken caddede duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açıyor.

Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açıyor. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada yaralanan olmuyor.

Ticari araçtan inen başka bir kişinin sözlü müdahale etmesiyle kavga aniden sona eriyor. Kavgaya karışanlar araçlarına binip olay yerinden ayrılıyor.

Kaynak : AA

PolisSilahlı KavgaNamık KemalPompalı Tüfek


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı